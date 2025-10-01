Nella memoria indocile delle immagini alla ricerca del presente

La vera potenza dell'archivio si trova nella sua capacità di essere declinato in infinite forme, in molteplici possibilità rimodellate a nostro piacimento. Si tratta di immagini del passato che se

