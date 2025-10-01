Nella fabbrica clandestina di Piacenza oltre 350 litri di gasolio la Finanza li dona alla Croce Bianca
Gli oltre 350 litri di gasolio rinvenuti in una fabbrica clandestina di Piacenza serviranno a sostenere l’attività della Croce Bianca. A compiere la donazione i finanzieri del comando provinciale che – su disposizione della Procura della Repubblica di Piacenza – hanno consegnato alla sezione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: fabbrica - clandestina
Foggia, sequestrata"fabbrica clandestina capace di produrre fino a 2 milioni di sigarette al giorno
Foggia, sequestrata fabbrica clandestina capace di produrre fino a 2 milioni di sigarette al giorno
Frosinone: Gdf scopre in bunker una fabbrica clandestina di sigarette, sequestrate 300 tonnellate
Guardia di Finanza. Ancona: scoperta una fabbrica clandestina di sigarette nascosta in un bunker sotterraneo. Sequestro record di sigarette per oltre 300 tonnellate. - facebook.com Vai su Facebook
Bunker, indagine aperta Ricerche partire da camion bianchi senza scritte e diretti da tutta Italia nel Cassinate, area strategica. La Gdf di Ancona ha rinvenuto una fabbrica clandestina di sigarette: si studiano le ramificazioni Sono stati i camion… - X Vai su X
Scoperta in un bunker la più grande fabbrica clandestina di sigarette in Italia - L'impianto, scoperto dalla Guardia di Finanza, del valore di oltre 1,75 milioni di euro, era in grado di produrre 5mila sigarette al minuto. Lo riporta msn.com
Frosinone, Gdf scopre bunker fabbrica clandestina sigarette: sequestrate 300 tonnellate - Leggi su Sky TG24 l'articolo Frosinone, Gdf scopre bunker fabbrica clandestina sigarette: sequestrate 300 tonnellate ... Da tg24.sky.it