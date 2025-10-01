Nella fabbrica clandestina di Piacenza oltre 350 litri di gasolio la Finanza li dona alla Croce Bianca

Ilpiacenza.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli oltre 350 litri di gasolio rinvenuti in una fabbrica clandestina di Piacenza serviranno a sostenere l’attività della Croce Bianca. A compiere la donazione i finanzieri del comando provinciale che – su disposizione della Procura della Repubblica di Piacenza – hanno consegnato alla sezione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

