Nel Lazio è nato un nuovo Consorzio del vino | si occuperà della tutela del Cesanese di Olevano Romano
Guidato da Marco Antonelli, ha davanti a sé una serie di sfide: dai rapporti con il consorzio del Cesanese del Piglio alla promozione di tutto il territorio. Così il Pinot nero laziale guarda al futuro. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: lazio - nato
Il padre di Emanuele: “Ecco come è nato il rapporto tra mio figlio e Castellanos” Continua qui https://ift.tt/Jh0vGgH #lazio #laziopress - facebook.com Vai su Facebook
Lazio. Nuovo sistema di triage: si passa da 4 codici a colore a 5 codici numerici - Il nuovo sistema che sarà operativo in tutta Italia dal 2019 va dall’1 che indica la massima urgenza al 5 che indica la non urgenza. Lo riporta quotidianosanita.it