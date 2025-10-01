Nel flusso delle esistenze sospese a Palazzo Creberg l’installazione Fragilità riflesse
LA MOSTRA. «Un installazione monumentale della scultrice Viveka Assembergs verrà aperta sabato 4 ottobre nel Palazzo del Credito Bergamasco. Piazzoli: una forza creativa dirompente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: flusso - esistenze
Un giorno di giugno nella Londra del primo dopoguerra: Virginia Woolf ci trascina nel flusso di pensieri di Clarissa Dalloway, una donna dell'alta società che si prepara a organizzare uno dei suoi rinomati ricevimenti. Ma quello che potrebbe sembrare il sempli - facebook.com Vai su Facebook
Nel flusso delle esistenze sospese, a Palazzo Creberg l’installazione «Fragilità riflesse» - LA MOSTRA«Un installazione monumentale della scultrice Viveka Assembergs verrà aperta sabato 4 ottobre nel Palazzo del Credito Bergamasco. Scrive ecodibergamo.it