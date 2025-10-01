Nel casertano un parco del fitness intitolato a Bud Spencer

Casertanews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Casal di Principe si prepara ad accogliere un nuovo spazio verde dedicato allo sport e alla socialità: in via Urano sorgerà il “Parco del Fitness Carlo Pedersoli – Bud Spencer”. La giunta comunale, guidata dal sindaco Ottavio Corvino, ha approvato la delibera che ufficializza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

