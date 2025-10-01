Nel bosco di Montefranco spunta una piantagione di marijuana

Terni, 1  ottobre 2026 - Tra la vegetazione del bosco di Montefranco, in provincia di Terni, spunta una piantagione di marijuana. A scoprirla i Carabinieri forestali durante un’importante attività di polizia giudiziaria, che ha portato all’individuazione del responsabile della coltivazione.  I militari, dopo aver scoperto la presenza delle piante illegali, ben occultate tra la vegetazione,  hanno iniziato una serrata attività investigativa: le piante erano in vasi collegati ad un sistema di irrigazione e dotate tutte di fertilizzante, segni evidenti che il coltivatore non fosse nuovo a questa attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

