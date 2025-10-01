Nei vigneti arriva Frasky il robot per l' agricoltura di precisione
Si chiama Frasky il nuovo robot dell’Istituto Italiano di Tecnologia capace di muoversi autonomamente nei vigneti per monitorare e manipolare i grappoli d'uva e applicare trattamenti selettivi. Sviluppato e testato in collaborazione con diversi partner del Joint Lab (il laboratorio . 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: vigneti - arriva
Il vino nella pietra arriva in Trentino, tra i vigneti di famiglia della cantina Moser. Qui la viticoltura si intreccia con la storia del ciclismo italiano, mentre le viti affondano le radici nei terreni dolomitici, donando freschezza, verticalità e carattere montano ai vini. Tre - facebook.com Vai su Facebook
Nei vigneti arriva Frasky, il robot per l'agricoltura di precisione - Si chiama Frasky il nuovo robot dell’Istituto Italiano di Tecnologia capace di muoversi autonomamente nei vigneti per monitorare e manipolare i grappoli d'uva e applicare trattamenti selettivi. Come scrive ansa.it
Il robot al lavoro in vigna: test superato per «Frasky» - Il prototipo progettato all’interno del Joiint Lab potrà assistere i viticoltori con diverse mansioni. Come scrive ecodibergamo.it