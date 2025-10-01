Nei vigneti arriva Frasky il robot per l' agricoltura di precisione

Ecodibergamo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Frasky il nuovo robot dell’Istituto Italiano di Tecnologia capace di muoversi autonomamente nei vigneti per monitorare e manipolare i grappoli d'uva e applicare trattamenti selettivi. Sviluppato e testato in collaborazione con diversi partner del Joint Lab (il laboratorio . 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

nei vigneti arriva frasky il robot per l agricoltura di precisione

© Ecodibergamo.it - Nei vigneti arriva Frasky, il robot per l'agricoltura di precisione

In questa notizia si parla di: vigneti - arriva

vigneti arriva frasky robotNei vigneti arriva Frasky, il robot per l'agricoltura di precisione - Si chiama Frasky il nuovo robot dell’Istituto Italiano di Tecnologia capace di muoversi autonomamente nei vigneti per monitorare e manipolare i grappoli d'uva e applicare trattamenti selettivi. Come scrive ansa.it

vigneti arriva frasky robotIl robot al lavoro in vigna: test superato per «Frasky» - Il prototipo progettato all’interno del Joiint Lab potrà assistere i viticoltori con diverse mansioni. Come scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Vigneti Arriva Frasky Robot