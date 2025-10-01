' Ndrangheta in Lombardia la Cassazione | Serve un appello bis sul boss Bandiera Annullata con rinvio la condanna dello storico capo clan

La Cassazione ha annullato con rinvio per un nuovo processo d’appello la condanna a 10 anni e 10 mesi di reclusione dell’ottobre 2024 per Gaetano Bandiera, 77 anni, uno degli storici boss della 'ndrangheta in Lombardia e già condannato nel maxi processo "Infinito", a seguito della maxi operazione del 2010. Il procedimento con rito abbreviato, arrivato davanti alla Suprema Corte, vedeva al centro. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - 'Ndrangheta in Lombardia, la Cassazione: "Serve un appello bis sul boss Bandiera". Annullata con rinvio la condanna dello storico capo clan

