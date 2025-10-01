' Ndrangheta in Lombardia la Cassazione | Serve un appello bis sul boss Bandiera Annullata con rinvio la condanna dello storico capo clan

Feedpress.me | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione ha annullato con rinvio per un nuovo processo d’appello la condanna a 10 anni e 10 mesi di reclusione dell’ottobre 2024 per Gaetano Bandiera, 77 anni, uno degli storici boss della 'ndrangheta in Lombardia e già condannato nel maxi processo "Infinito", a seguito della maxi operazione del 2010. Il procedimento con rito abbreviato, arrivato davanti alla Suprema Corte, vedeva al centro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

ndrangheta in lombardia la cassazione serve un appello bis sul boss bandiera annullata con rinvio la condanna dello storico capo clan

© Feedpress.me - 'Ndrangheta in Lombardia, la Cassazione: "Serve un appello bis sul boss Bandiera". Annullata con rinvio la condanna dello storico capo clan

In questa notizia si parla di: ndrangheta - lombardia

ndrangheta lombardia cassazione serve'Ndrangheta in Lombardia, la Cassazione: "Serve un appello bis sul boss Bandiera". Annullata con rinvio la condanna dello storico capo clan - La Cassazione ha annullato con rinvio per un nuovo processo d’appello la condanna a 10 anni e 10 mesi di reclusione dell’ottobre 2024 per Gaetano Bandiera, 77 anni, uno degli storici boss della 'ndran ... Si legge su msn.com

Cassazione, ci fu strategia stragista 'ndrangheta con mafia - Regge la causale sulla "strategia stragista" messa in atto insieme da Cosa Nostra e 'Ndrangheta all'inizio degli anni novanta, ma il fatto che Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone sono stati i ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ndrangheta Lombardia Cassazione Serve