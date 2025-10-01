Ncis stagione 19 | la conclusione di mark harmon su netflix
La serie iconica NCIS ha ampliato il proprio catalogo su Netflix, aggiungendo due nuove stagioni alla sua lunga e apprezzata storia. Con questa novità, sono ora disponibili 19 stagioni della produzione, confermando il suo ruolo di uno dei più longevi e seguiti procedurali televisivi del XXI secolo. La trasmissione segue le vicende di un team di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service impegnato a risolvere crimini di elevata visibilità. disponibilità delle stagioni 18 e 19 di ncis su netflix. Le stagioni 18 e 19 di NCIS sono state rese disponibili sulla piattaforma streaming il 1° ottobre 2025, arricchendo la libreria con un totale di 37 nuovi episodi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
ncis - stagione
