Copenaghen, 1 ott. (askanews) - "I confini della Nato sono molto estesi e se facciamo l'errore di guardare solo al fianco Est e dimenticare il fianco Sud rischiamo di non essere risolutivi. Faremo una discussione molto ampia, franca e nel merito". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando al Consiglio Ue informale di Copenaghen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nato, Meloni:"Non c'è solo il fianco Est, non dimenticare quello Sud"