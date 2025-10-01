Nato Meloni | Non c' è solo il fianco Est non dimenticare quello Sud

Copenaghen, 1 ott. (askanews) - "I confini della Nato sono molto estesi e se facciamo l'errore di guardare solo al fianco Est e dimenticare il fianco Sud rischiamo di non essere risolutivi. Faremo una discussione molto ampia, franca e nel merito". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando al Consiglio Ue informale di Copenaghen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

