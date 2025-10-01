Natisone raccolta fondi per i vigili del fuoco coinvolti nell' inchiesta sulla morte di Patrizia Bianca e Cristian travolti dalla piena del fiume | è a quota 90mila euro

Andrea Maggi: «Condivido la raccolta fondi per chi volesse aiutare i vigili del fuoco coinvolti nella tragedia del Natisone»

