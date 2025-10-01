Natisone raccolta fondi per i vigili del fuoco coinvolti nell' inchiesta sulla morte di Patrizia Bianca e Cristian travolti dalla piena del fiume | è a quota 90mila euro

PREMARIACCO (UDINE) - La raccolta fondi per sostenere i vigli del fuoco indagati nella tragedia del 31 maggio 2024 sta per toccare la quota di 90 mila euro. L'obiettivo che potrebbe. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Natisone, raccolta fondi per i vigili del fuoco coinvolti nell'inchiesta sulla morte di Patrizia, Bianca e Cristian travolti dalla piena del fiume: è a quota 90mila euro

Andrea Maggi: «Condivido la raccolta fondi per chi volesse aiutare i vigili del fuoco coinvolti nella tragedia del Natisone»

TRAGEDIA del NATISONE , in 4 giorni raccolti 60mila euro per i Vigili del Fuoco In appena quattro giorni, la campagna di raccolta fondi lanciata dalla Sezione di Udine dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha superato quota 60mila euro, grazie alla - facebook.com Vai su Facebook

