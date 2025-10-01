Nasconde la mamma morta in casa per un anno ma è incapace di intendere e di volere | ecco perché

Il cadavere di Francesca Pettinato è stato nascosto dalla figlia per più di un anno sotto un cumulo di coperte in camera da letto. La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo sulla morte dell'anziana per indagare la figlia 60enne. Stando ai risultati della perizia psichiatrica, la donna sarebbe "incapace di intendere e di volere": ecco perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it

nasconde mamma morta casaAveva tenuto la mamma morta in casa, la perizia sulla figlia: incapace di intendere e volere - Sottoposta a perizia, su incarico della Procura, lo psichiatra Massimo Biza l’ha ritenuta incapace di intendere e volere. Segnala ecodibergamo.it

