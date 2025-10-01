Nascita delle Guardie Venatorie Volontarie tra le polemiche | Regione ignora quelle ecologiche
Con la recente approvazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 22 Settembre 2025, la Regione Puglia ha istituito ufficialmente le Guardie Venatorie Volontarie (GVV), figure che avranno il compito di rafforzare il controllo del territorio in ambito Venatorio, Ambientale e Agricoltura. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: nascita - guardie
“Le guardie giurate al fianco dei più fragili: l’ASGRI chiede al Prefetto lampeggianti blu e sirene per rendere i servizi dedicati un vero presidio di sicurezza e tutela per Trieste” - facebook.com Vai su Facebook
La Puglia potenzia la vigilanza venatoria sul territorio - Il ruolo delle GVV, pur nascendo nell’ambito venatorio, estenderà i suoi benefici ben oltre la sola attività di caccia. Lo riporta cacciapassione.com
Nuovo corso formazione Federcaccia Fvg per guardie venatorie - Da metà settembre inizieranno le lezioni per la formazione di nuove guardie venatorie volontarie, promosse da Federcaccia Fvg, per potenziare l'attività di controllo del territorio. ansa.it scrive