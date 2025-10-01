Nasce Safety Smart | la piattaforma digitale di O&DS che rivoluziona la sicurezza nei cantieri edili
Si chiama Safety Smart ed è la nuova piattaforma digitale sviluppata da O&DS per Romeo Safety Italia s.r.l., pensata per migliorare la gestione della sicurezza nei cantieri edili. Non un software generalista, ma un sistema verticale progettato sulle reali esigenze di imprese e coordinatori per la sicurezza, che consente di avere il costante controllo costante della conformità documentale e delle procedure di sicurezza. Safety Smart nasce in un momento storico in cui il settore delle costruzioni è chiamato a conciliare grandi opportunità di crescita con l’aumento della complessità normativa e delle responsabilità in capo agli attori della sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
