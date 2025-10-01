Nasce la sede operativa di Note di Classe – Linguaggi Universali
Comunicato stampa Benevento accoglie un nuovo progetto culturale che unisce arte, musica e scienza , il progetto culturale fondato nel marzo 2025 con l’obiettivo di studiare, praticare e diffondere i . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: nasce - sede
Torino porta un’eccellenza a Tokyo – Nasce la nuova sede del Politecnico in Giappone: ecco il grande progetto internazionale #rassegnastampa #PoliTO via @TorinoNews24 - X Vai su X
Nasce il corso di laurea in Odontoiatria: inaugurata a Macerata la sede dell’Università Link - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto: Camerino, operativa sede Ufficio ricostruzione - La nuova sede distaccata ha iniziato a lavorare oggi a palazzo Battibocca e vedrà impegnate 13 persone. Lo riporta ansa.it
P.a: Visure Smart apre sede operativa a Torino - it, che conta oltre 200mila utenti unici al mese, ha puntato su Torino e sul Piemonte, aprendo una nuova sede operativa in pieno centro con la volontà di ampliare ... Segnala ansa.it