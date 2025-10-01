Nasce la Giornata nazionale sul body shaming | la data scelta sarà il 16 maggio e il colore simbolo sarà il fucsia

Arriva un segnale concreto nella lotta contro una piaga sociale sempre più diffusa: il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge, istituendo ufficialmente la Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone, fenomeno noto come body shaming. La data scelta è il 16 maggio, mentre il colore simbolo della ricorrenza sarà il fucsia, selezionato per rappresentare l'ottimismo dinamico e l'evoluzione personale che conduce all'affermazione di sé. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

