Nasce la Fondazione Zia Caterina più aiuti a pazienti oncologici e persone fragili
Più ascolto, sostegno e accoglienza per i pazienti oncologici e le persone fragili: nasce ufficialmente la Fondazione Zia Caterina, pensata per offrire un supporto concreto e umano a chi si trova ad affrontare momenti difficili, con particolare attenzione a chi è colpito dal cancro.La Fondazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Zia Caterina, dal taxi alla Fondazione: a Firenze un nuovo aiuto per i pazienti oncologici e i fragili - Dall'attività di Caterina Bellandi, che da anni con il suo coloratissimo Taxi Milano 25 offre supporto ai bambini in cura e alle loro famiglie, nasce un nuovo ente ... Secondo intoscana.it
Firenze, arriva la Fondazione Zia Caterina per aiutare i malati oncologici - La Fondazione è nata per offrire un supporto concreto e umano a chi vive momenti di difficoltà, soprattutto le persone colpite dal cancro ... Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it