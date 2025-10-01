Nasce la Fondazione Zia Caterina più aiuti a pazienti oncologici e persone fragili

Più ascolto, sostegno e accoglienza per i pazienti oncologici e le persone fragili: nasce ufficialmente la Fondazione Zia Caterina, pensata per offrire un supporto concreto e umano a chi si trova ad affrontare momenti difficili, con particolare attenzione a chi è colpito dal cancro.La Fondazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

