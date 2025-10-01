Nasce la Cappellania ospedaliera punto di incontro per personale e degenti del Renzetti di Lanciano

Chietitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un luogo di sostegno, spiritualità e speranza per gli operatori della sanità e i degenti”: questo rappresenterà la Cappellania ospedaliera che, giovedì 2 ottobre, sarà presentata nella chiesetta dell’ospedale Renzetti di Lanciano alla presenza dell'arcivescovo Emidio Cipollone.“Nel percorso del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nasce - cappellania

Cerca Video su questo argomento: Nasce Cappellania Ospedaliera Punto