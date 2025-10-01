Nasce la Cappellania ospedaliera punto di incontro per personale e degenti del Renzetti di Lanciano
“Un luogo di sostegno, spiritualità e speranza per gli operatori della sanità e i degenti”: questo rappresenterà la Cappellania ospedaliera che, giovedì 2 ottobre, sarà presentata nella chiesetta dell’ospedale Renzetti di Lanciano alla presenza dell'arcivescovo Emidio Cipollone.“Nel percorso del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: nasce - cappellania
Appuntamento quindi giovedì 2 ottobre al primo incontro della Cappellania ospedaliera che sarà guidata da padre Giorgio Jobish Thomas: alle 18 accoglienza nella cappella dell’ospedale Renzetti alle 18.30 relazione di Monsignor Cipollone. Leggi la notizia - facebook.com Vai su Facebook