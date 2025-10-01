Nasce Italia Semplice il portale anti-burocrazia Zangrillo | Ad oggi semplificate oltre 350 procedure in 11 settori
Oltre 350 procedure in 11 settori strategici sono state snellite grazie al lavoro congiunto di Governo ed enti territoriali. A comunicarlo il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ha fatto il punto durante il Question Time alla Camera. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: nasce - italia
L’Italia punta sul quantum computing: nasce l’Alleanza Quantistica Italiana
Nasce Dedalo, Osservatorio permanente sui Neet in Italia
Nasce Dedalo, Laboratorio permanente sui NEET in Italia
Nasce il nuovo profilo Instagram dei Salesiani Cooperatori della Regione Italia Medioriente Malta! Con grande gioia vi presentiamo il nostro nuovo spazio su Instagram, pensato per condividere la vita, le attività e il carisma dei Salesiani Cooperatori al serviz - facebook.com Vai su Facebook
L'Italia dello zero virgola nasce anche negli uffici. Secondo uno studio di Bankitalia la ripresa post Covid poggia su un sistema produttivo che continua a puntare sul lavoro a basso costo. Di @DavideMattone - X Vai su X
Zangrillo, arriva portale Italia semplice - A fine settembre sarà disponibile il portale Italia semplice, portale de ministero della Pubblica amministrazione per informare imprese e cittadini sulle procedure di semplificazione già operative. Si legge su msn.com
Zangrillo: in arrivo Italia Semplice, portale per orientarsi nelle semplificazioni - Fondo ad hoc per colmare il gap stipendiale tra enti e ministeri. Da msn.com