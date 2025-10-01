Nasce Italia Semplice il portale anti-burocrazia Zangrillo | Ad oggi semplificate oltre 350 procedure in 11 settori

Oltre 350 procedure in 11 settori strategici sono state snellite grazie al lavoro congiunto di Governo ed enti territoriali. A comunicarlo il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ha fatto il punto durante il Question Time alla Camera. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

