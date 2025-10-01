Nasce Biae, la banca dedicata all’ ambiente e all’ energia. Debutta quindi Banca italiana per l’ambiente e per l’energia, interamente dedicata alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica. Parte del Gruppo Bancario Igea Banca con Capogruppo Banca del Fucino, Biae unisce la solidità di una storica realtà privata con un approccio innovativo e specialistico. La mission di Biae è sostenere la transizione energetica, qualificandosi come un ‘One-stop energy shop’, capace di integrare solidità finanziaria e know-how tecnico in tutte le fasi di un progetto sostenibile. La Banca si propone di assistere i propri clienti attraverso le divisioni del Green lending, con soluzioni di finanziamento finalizzate alla realizzazione di investimenti sostenibili e all’ ottimizzazione e gestione della liquidità, e Green advisory, con consulenze specialistiche e servizi di M&A e Debt Advisory. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nasce Biae, la Banca per l’ambiente e l’energia