Nasce Biae la Banca per l’ambiente e l’energia
Nasce Biae, la banca dedicata all’ ambiente e all’ energia. Debutta quindi Banca italiana per l’ambiente e per l’energia, interamente dedicata alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica. Parte del Gruppo Bancario Igea Banca con Capogruppo Banca del Fucino, Biae unisce la solidità di una storica realtà privata con un approccio innovativo e specialistico. La mission di Biae è sostenere la transizione energetica, qualificandosi come un ‘One-stop energy shop’, capace di integrare solidità finanziaria e know-how tecnico in tutte le fasi di un progetto sostenibile. La Banca si propone di assistere i propri clienti attraverso le divisioni del Green lending, con soluzioni di finanziamento finalizzate alla realizzazione di investimenti sostenibili e all’ ottimizzazione e gestione della liquidità, e Green advisory, con consulenze specialistiche e servizi di M&A e Debt Advisory. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: nasce - biae
B.Fucino: nasce banca con focus transizione energetica Biae, Gallazzi presidente - Punta su finanziamento piccoli impianti fotovoltaici per pmi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Secondo ilsole24ore.com