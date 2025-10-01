Nasa la corsa alla Luna torna a essere la priorità | obiettivo 2027 per battere la Cina

Nonostante la natura temporanea del suo incarico, il numero uno dell’Agenzia spaziale statunitense Sean Duffy sta insistendo affinché la Nasa rimanga concentrata sul ritorno degli astronauti sulla Luna possibilmente già nel 2027 e, si spera, prima dell’allunaggio pianificato dalla Cina. “Non possiamo perdere un giorno”, ha dichiarato Duffy il 30 settembre scorso durante un’intervista con la testata Aviation Week, a margine dell’International Astronautical Congress. “Vogliamo battere i cinesi e quindi abbiamo dovuto ricalibrare la missione per concentrare la Nasa sul nostro obiettivo di raggiungere la Luna. 🔗 Leggi su Panorama.it

