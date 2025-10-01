Nasa la corsa alla Luna torna a essere la priorità | obiettivo 2027 per battere la Cina

Nonostante la natura temporanea del suo incarico, il numero uno dell’Agenzia spaziale statunitense Sean Duffy sta insistendo affinché la Nasa rimanga concentrata sul ritorno degli astronauti sulla Luna possibilmente già nel 2027 e, si spera, prima dell’allunaggio pianificato dalla Cina. “Non possiamo perdere un giorno”, ha dichiarato Duffy il 30 settembre scorso durante un’intervista con la testata Aviation Week, a margine dell’International Astronautical Congress. “Vogliamo battere i cinesi e quindi abbiamo dovuto ricalibrare la missione per concentrare la Nasa sul nostro obiettivo di raggiungere la Luna. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Nasa, la corsa alla Luna torna a essere la priorità: obiettivo 2027 per battere la Cina

In questa notizia si parla di: nasa - corsa

La NASA: ecco i nostri piccoli reattori da installare sul suolo lunare entro il 2030. L’obiettivo è garantire energia stabile alle future basi permanenti, in una corsa che vede in campo anche Cina e Russia. Nel frattempo, Blue Origin testa in laboratorio un metodo - facebook.com Vai su Facebook

Corsa contro il tempo: telescopio Swift salvato da una compagnia privata - X Vai su X

Artemis II è pronta al lancio: il primo passo verso il ritorno dell’uomo sulla Luna - Nel 2022, Artemis I ha testato i sistemi di terra, il razzo e il veicolo spaziale senza equipaggio. Riporta nationalgeographic.it

Artemis 2: gli astronauti NASA pronti al grande ritorno verso la Luna - Sono passati più di cinquant’anni dall’ultima missione con equipaggio diretta verso la Luna, ma la NASA è ormai pronta a riscrivere la storia con Artemis 2. Si legge su hdblog.it