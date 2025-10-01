Nardi spinge la Robur | Gruppo forte! Sono sicuro che ci sarà da divertirci

Di un pallone "stregato" riesce a farne una magia. E figuriamoci se un giocatore come lui lo giudichi da certi "particolari". Un giocatore come lui che, per fisicità, tecnica e qualità, con la Serie D ha ben poco a che vedere. Un giocatore che, con il 10 sulle spalle, sta facendo innamorare i suoi tifosi: Niccolò Nardi. Siena-Terranuova: 2-0. "Che sarebbe stata una sfida tosta, conoscendo l’avversario, lo sapevamo, e siamo stati bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. Grazie al nostro gioco abbiamo provocato le due espulsioni, senza cadere, con maturità, nelle provocazioni. Abbiamo giocato praticamente in una sola metà campo e alla fine, con pazienza, siamo riusciti a sbloccarla e poi a raddoppiare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

