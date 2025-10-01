Napoli Università occupata per la Palestina al fianco della Global Sumud Flotilla
Tempo di lettura: < 1 minuto “Abbiamo occupato l’università contro il genocidio in Palestina, per tenere gli occhi puntati su Gaza e sulla Global Sumud Flotilla, che con coraggio ancora sta solcando il mare Mediterraneo per una missione tanto umanitaria quanto politica per rompere l’assedio illegale e portare gli aiuto nella Striscia”, così Marta Di Giacomo del collettivo ARGO dall’occupazione di Porta di Massa. “Oggi saremo in assemblea pubblica. Alle 17:00 partirà un corteo da piazza Garibaldi. Le dichiarazioni della Meloni sono vergognose: l’Italia è a pieno titolo complice del genocidio, irresponsabile è il governo che rende possibile affamare i palestinesi, non di certo gli equipaggi della Global Sumud Flotilla”, continua Di Giacomo rilanciando la mobilitazione del pomeriggio per la Palestina e per la Flotilla. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: napoli - universit
Convegno Fare regia. Questioni metodologiche e testimonianze Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Complesso di Monteverginella, via santi Filippo e Giacomo 21/a, Aula E 7 e 8 Ottobre 2025 ? dalle ore 10:00 alle ore 18:30 https://ow.ly/Ntv - facebook.com Vai su Facebook
Università di Napoli L'Orientale (@UniOrientale) - X Vai su X
Manifestazione per Gaza oggi a Napoli: in corteo per la Palestina: “Siamo oltre 30mila” - Migliaia di persone radunate in piazza Garibaldi a Napoli per prendere parte allo sciopero generale indetto da USB contro il genocidio a Gaza ... Si legge su msn.com
Napoli, bandiere della Palestina nel centro storico della città - In diverse strade e quartieri di Napoli, stanno comparendo bandiere palestinesi esposte dai punti più iconici e alti della città. Lo riporta msn.com