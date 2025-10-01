Napoli Università occupata per la Palestina al fianco della Global Sumud Flotilla

Tempo di lettura: < 1 minuto “Abbiamo occupato l’università contro il genocidio in Palestina, per tenere gli occhi puntati su Gaza e sulla Global Sumud Flotilla, che con coraggio ancora sta solcando il mare Mediterraneo per una missione tanto umanitaria quanto politica per rompere l’assedio illegale e portare gli aiuto nella Striscia”, così Marta Di Giacomo del collettivo ARGO dall’occupazione di Porta di Massa. “Oggi saremo in assemblea pubblica. Alle 17:00 partirà un corteo da piazza Garibaldi. Le dichiarazioni della Meloni sono vergognose: l’Italia è a pieno titolo complice del genocidio, irresponsabile è il governo che rende possibile affamare i palestinesi, non di certo gli equipaggi della Global Sumud Flotilla”, continua Di Giacomo rilanciando la mobilitazione del pomeriggio per la Palestina e per la Flotilla. 🔗 Leggi su Anteprima24.it