Napoli, 1 ottobre 2025 – Anche un fumetto può aiutare a combattere il drammatico fenomeno del racket. L’idea è di SOS Impresa – Rete per la Legalità che ha presentato a Napoli “ La storia di Massimo e dei suoi operai contro il racket”. Si tratta del primo di una serie di racconti a fumetti che ripercorrono alcune delle tante storie di coraggio, dignità e vittoria che l’associazione ha raccolto e accompagnato in questi anni, sostenendo imprenditori e lavoratori nella loro battaglia contro i clan camorristici e il pizzo. La lotta contro i clan. La storia di Massimo e dei suoi operai, storia vera ma con nomi di fantasia, mette in luce un aspetto spesso sottovalutato: quando un’impresa è soffocata dal racket, non è solo l’imprenditore a subire le conseguenze economiche e personali, ma anche i suoi collaboratori e dipendenti, che pagano un prezzo altissimo in termini di sicurezza, stabilità e futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Napoli, un fumetto per lottare contro il racket