Napoli treno affollato e tensioni tra i passeggeri | arrivano le forze ordine

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caos su un convoglio della Circumvesuviana da Napoli per Sorrento: viaggiatori in piedi sui sedili per far posto agli altri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

napoli treno affollato tensioniTreno affollato e tensioni tra passeggeri, arrivano forze ordine - Il treno è affollato e le forze dell'ordine sono state costrette ad intervenire per disordini tra i passeggeri. Come scrive ansa.it

Ragazza sviene sulla Circumvesuviana affollata: “Treno strapieno. Nessuno la aiutava” - L'episodio è accaduto oggi, mercoledì 16 luglio, su uno dei convogli della linea ferroviaria ... Segnala fanpage.it

