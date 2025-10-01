Napoli tra sport e politica | il sindaco Manfredi racconta la rinascita della città

Napolipiu.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> È sindaco dal 18 ottobre 2021 e in quasi quattro anni ha segnato una svolta per Napoli. Ha riportato in città l’America’s Cup, una delle cinque manifestazioni sportive più importanti al mondo, un traguardo mancato nel 2003 quando Valencia ebbe la meglio. Gaetano Manfredi, sindaco e presidente dell’Anci, è oggi considerato da molti non solo un amministratore instancabile, ma anche un potenziale candidato del centrosinistra a Palazzo Chigi. In una lunga intervista concessa a Massimiliano Gallo per il Corriere dello Sport, il primo cittadino ha parlato del suo rapporto con lo sport, della rinascita urbanistica e del ruolo decisivo del Calcio Napoli nell’immagine internazionale della città. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

napoli tra sport e politica il sindaco manfredi racconta la rinascita della citt224

© Napolipiu.com - Napoli, tra sport e politica: il sindaco Manfredi racconta la rinascita della città

In questa notizia si parla di: napoli - sport

Corriere dello Sport: “Osimhen, il Galatasaray paga la clausola: 75 milioni al Napoli”

Corriere dello Sport: “Poker Napoli”

Corriere dello Sport: “Napoli, caccia al bomber: tra Darwin Nuñez e Lucca è bivio da 75 milioni”

napoli sport politica sindacoNapoli, tra sport e politica: il sindaco Manfredi racconta la rinascita della città - Il sindaco sottolinea come lo sport sia parte integrante della sua vita e oggi della sua visione amministrativa. Secondo napolipiu.com

napoli sport politica sindacoConsiglio comunale di Napoli: flop davanti al sindaco - Acampora (Pd) critica Striano, titolare della delega alla ... Scrive napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sport Politica Sindaco