"> È sindaco dal 18 ottobre 2021 e in quasi quattro anni ha segnato una svolta per Napoli. Ha riportato in città l’America’s Cup, una delle cinque manifestazioni sportive più importanti al mondo, un traguardo mancato nel 2003 quando Valencia ebbe la meglio. Gaetano Manfredi, sindaco e presidente dell’Anci, è oggi considerato da molti non solo un amministratore instancabile, ma anche un potenziale candidato del centrosinistra a Palazzo Chigi. In una lunga intervista concessa a Massimiliano Gallo per il Corriere dello Sport, il primo cittadino ha parlato del suo rapporto con lo sport, della rinascita urbanistica e del ruolo decisivo del Calcio Napoli nell’immagine internazionale della città. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, tra sport e politica: il sindaco Manfredi racconta la rinascita della città