Napoli top club più vecchio della Champions per calciatori schierati Parma il più giovane d'Italia Cies

Il Napoli di Conte non è una squadra per giovani, almeno per il momento. È quanto emerge da dati del Cies Football Observatory Weekly Post, che indicano gli azzurri come il club più “vecchio” per giocatori impiegati in questo inizio di Champions tra quelli dei 5 principali campionati europei. Il dato del Cies sul Napoli. Più nel dettaglio, il Napoli vanta una percentuale di minuti giocati da giocatori di età pari o superiore a 30 anni del 46,8% (che si alza all’84,5% se si considera gli over 26). Al secondo posto c’è il Bayern Monaco col 36,0% (70,3% sul versante over 26), mentre il top club che presenta le percentuali più basse è il Paris Saint-Germain, 3,0% e 23,4%. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli top club più “vecchio” della Champions per calciatori schierati, Parma il più giovane d’Italia (Cies)

La cessione di Retegui inguaia non solo Atalanta e Napoli: altro club coinvolto, ecco il perché

Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”

Luigi Carrino è il nuovo presidente del Rotary Club Ulisse 2101 Golfo di Napoli

Napoli su un giovane seguito anche da un top club europeo - I partenopei starebbero seguendo da vicino l'evoluzione di un giovane talento italiano seguito anche da alcuni club che fanno la Champions League e che ... Lo riporta dailynews24.it