Il debutto europeo con il City è stato condizionato dal rosso a Di Lorenzo al 21’. Ma un altro ko è poi arrivato in campionato contro il Milan. Il Napoli di Conte (nella foto) cerca stasera al ‘Maradona’ (ore 21, Sky) con lo Sporting uno scatto in Champions che avrebbe anche l’effetto di spazzare malumori nemmeno troppo striscianti, come quello fra il tecnico e De Bruyne arrabbiato per la sostituzione contro il Diavolo. L’allenatore spera di recuperare in difesa Olivera e Spinazzola. Ieri il Real Madrid ha dilagato ad Almaty: manita al Kairat con tripletta di Mbappé che ha superato Thomas Mueller e Shevchenko tra i marcatori di Champions e con 60 gol è sesto della storia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Napoli, test Sporting. Tris Mbappé: Real ok. Colpo Galatasaray