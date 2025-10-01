Napoli tensione in conferenza tra un giornalista e il responsabile comunicazione Conte interviene | Fagliela fare

Napoli, tensione in conferenza tra un giornalista e il responsabile comunicazione. Conte fa da paciere: «Fagliela fare» Un piccolo siparietto, una frase che svela più di mille discorsi tattici. La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Sporting ha regalato un momento di tensione, prontamente disinnescato dal tecnico con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, tensione in conferenza tra un giornalista e il responsabile comunicazione. Conte interviene: «Fagliela fare»

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con lo Sporting Lisbona, i giornalisti si lamentano per non essere riusciti a fare la domanda al tecnico del Napoli.

