Napoli – Sporting tutto finito | arriva la notizia tanto attesa
Il club portoghese mette un punto al calvario, ecco cosa è successo: i dettagli. Si chiude il calvario a cui è stato sottoposto lo Sporting Lisbona alla vigilia del match di Champions League con il Napoli. Il club portoghese era stato costretto a rinviare la partenza a causa di un problema all’aereo che avrebbe dovuto portarlo in Italia, di fatto andando incontro ad un calvario durato diverse ore. Prima l’incertezza in merito alla partenza, poi la cancellazione della conferenza stampa prevista per il tardo pomeriggio. Sporting, finalmente l’arrivo a Napoli: i dettagli. Poi la decisione di partire con un altro volo che sarebbe arrivato intorno alle ore 2. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - sporting
Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Sorteggio Champions LIVE – Le avversarie del Napoli: ci sono Chelsea, City, Benfica, Eintracht, Sporting e Psv
Napoli, biglietti in vendita per Pisa, Sporting e Genoa
Napoli-Sporting, odissea dei portoghesi a Lisbona: aereo guasto. La ricostruzione. VIDEO #SkySport #SkyUCL - X Vai su X
L'Eav ha comunicato che in occasione della partita di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona, in programma mercoledì 1 ottobre, saranno disposti dei prolungamenti degli orari di servizi ferroviari sulla tratta Montesanto-Bagnoli e dei treni straordinar - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Napoli-Sporting, azzurri chiamati al riscatto dopo San Siro - La Champions League torna al Maradona per la seconda giornata della League Phase, con il Napoli pronto ad affrontare lo Sporting CP. tuttomercatoweb.com scrive
Napoli-Sporting, le probabili formazioni della partita di Champions - Prima in casa in Champions, per il Napoli, impegnato mercoledì contro lo Sporting (diretta su Sky Sport Uno- Come scrive sport.sky.it