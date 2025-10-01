Napoli – Sporting tutto finito | arriva la notizia tanto attesa

Il club portoghese mette un punto al calvario, ecco cosa è successo: i dettagli. Si chiude il calvario a cui è stato sottoposto lo Sporting Lisbona alla vigilia del match di Champions League con il Napoli. Il club portoghese era stato costretto a rinviare la partenza a causa di un problema all’aereo che avrebbe dovuto portarlo in Italia, di fatto andando incontro ad un calvario durato diverse ore. Prima l’incertezza in merito alla partenza, poi la cancellazione della conferenza stampa prevista per il tardo pomeriggio. Sporting, finalmente l’arrivo a Napoli: i dettagli. Poi la decisione di partire con un altro volo che sarebbe arrivato intorno alle ore 2. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

