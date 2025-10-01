Napoli-Sporting tensione tra i tifosi | scontri nei pressi di piazza Municipio
Alle 21 l'esordio in casa del Napoli di Antonio Conte in Champions League, contro lo Sporting CP. In uno stadio Maradona quasi tutto esaurito, saranno presenti anche molti tifosi portoghesi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Sporting ma non sono: BIGLIETTI PER PSV-NAPOLI IN VENDITA DAL 2 OTTOBRE Lo comunica la SSC Napoli attraverso il proprio sito: i tagliandi per il settore ospiti di Eindhoven saranno prenotabili dalle ore 15 del 2 ottobre ad un prezzo di 50€ Anche - facebook.com Vai su Facebook
Secondo match di Uefa Youth League: Napoli-Sporting Clube de Portugal Starting XI: Pugliese; Caucci, Gambardella, Garofalo; Olivieri, Cimmaruta, Anic, D'Angelo; Esposito, Lo Scalzo; Raggioli. All.Rocco #NapoliSportingCP #UYL #ForzaNapoliSempre - X Vai su X
Napoli-Sporting, tensione tra i tifosi: scontri nei pressi di piazza Municipio - Alle 21 l'esordio in casa del Napoli di Antonio Conte in Champions League, contro lo Sporting CP. Segnala ilmattino.it
(Viddeo)-ULTIM’ORA Napoli: scontri tra tifosi azzurri e Sporting Lisbona, la situazione - Questa sera il Napoli farà il suo esordio casalingo in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Si legge su ilnapolionline.com