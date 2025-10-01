Napoli-Sporting tensione tra i tifosi | scontri nei pressi di piazza Municipio

Ilmattino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 21 l'esordio in casa del Napoli di Antonio Conte in Champions League, contro lo Sporting CP. In uno stadio Maradona quasi tutto esaurito, saranno presenti anche molti tifosi portoghesi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli sporting tensione tra i tifosi scontri nei pressi di piazza municipio

© Ilmattino.it - Napoli-Sporting, tensione tra i tifosi: scontri nei pressi di piazza Municipio

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

napoli sporting tensione tifosiNapoli-Sporting, tensione tra i tifosi: scontri nei pressi di piazza Municipio - Alle 21 l'esordio in casa del Napoli di Antonio Conte in Champions League, contro lo Sporting CP. Segnala ilmattino.it

napoli sporting tensione tifosi(Viddeo)-ULTIM’ORA Napoli: scontri tra tifosi azzurri e Sporting Lisbona, la situazione - Questa sera il Napoli farà il suo esordio casalingo in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Si legge su ilnapolionline.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sporting Tensione Tifosi