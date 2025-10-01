Napoli-Sporting scontro ultras in pieno centro | spuntano armi da fuoco

A pochissime ore dalla gara tra Napoli e Sporting Lisbona entrano in contatto gli ultras arrivati dal Portogallo e parte degli ultras napoletani In pieno centro di Napoli, a poche ore dalla gara di Champions League avviene ciò che le autorità e la municipalità volevano evitare: lo scontro tra le due tifoserie. Nei pressi di piazza Municipio, nel nuvoloso pomeriggio napoletano, entrano in contatto gli ultras dello Sporting con quelli del Napoli. Scontro tra tifosi del Napoli e dello Sporting CP (Calciomercato.it) Scene apocalittiche. Sedie di bar che volano in aria e usate come armi; manganelli o aste usate come bastoni, tavolini di legno lanciati con forza verso altri oppositori. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli-Sporting, scontro ultras in pieno centro: spuntano armi da fuoco

Napoli-Sporting Lisbona, scontri fra ultras: un ferito e sei fermati. Un agente in borghese estrae la pistola - Il Napoli di Antonio Conte scende in campo stasera contro lo Sporting Lisbona. Si legge su ilmessaggero.it

Champions, scontri tra ultrà Napoli e Sporting. Un ferito e due fermati: “C’era anche una pistola” - Tifosi si affrontano con mazze, tavoli e sedie a pochi metri da piazza Municipio, zona affollata di turisti. Secondo napoli.repubblica.it