Alle 21 l'esordio in casa del Napoli di Antonio Conte in Champions League, contro lo Sporting CP. In uno stadio Maradona quasi tutto esaurito, saranno presenti anche molti tifosi portoghesi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli sporting scontri nei pressi di piazza municipio ferito un tifoso portoghese fermati supportes napoletani

napoli sporting scontri pressiNapoli-Sporting, tensione tra i tifosi: scontri nei pressi di piazza Municipio - Alle 21 l'esordio in casa del Napoli di Antonio Conte in Champions League, contro lo Sporting CP. Come scrive ilmattino.it

Napoli-Sporting Lisbona, scontri tra tifosi in centro, esplosi colpi di pistola - Due gruppi, uno composti da tifosi del Napoli e l'altro da supporter dello Sporting Lisbona, sono entrati in contatto in via Melisurgo, nel centro città, a pochi passi dall'incrocio con via Depretis, ... Da fanpage.it

