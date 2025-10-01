Napoli-Sporting scontri in città | ferito un tifoso portoghese tre arresti e tre denunce
Alle 21 l'esordio in casa del Napoli di Antonio Conte in Champions League, contro lo Sporting CP. In uno stadio Maradona quasi tutto esaurito, saranno presenti anche molti tifosi portoghesi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
napoli - sporting
Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte
Champions: in campo Napoli-Sporting CP e Villarreal-Juventus. Trasferta difficile per i bianconeri Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it
Napoli-Sporting Lisbona, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Napoli, scontri tra tifosi prima del match con lo Sporting Lisbona - A poche ore dal match tra il club azzurro e lo Sporting Lisbona, in programma oggi, mercoledì 1 ottobre, allo stadio Maradona e valido per la seconda giornata di ... Secondo msn.com
Scontri tra ultras prima di Napoli-Sporting Lisbona: un ferito e 2 arresti - Tensione in centro prima della sfida di Champions League tra i tifosi del Napoli e parte dei 7- Si legge su msn.com