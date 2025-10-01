Napoli-Sporting scontri in città | ferito un tifoso portoghese arrestati due supporters napoletani

Alle 21 l'esordio in casa del Napoli di Antonio Conte in Champions League, contro lo Sporting CP. In uno stadio Maradona quasi tutto esaurito, saranno presenti anche molti tifosi portoghesi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Sporting, scontri in città: ferito un tifoso portoghese, arrestati due supporters napoletani

napoli sporting scontri citt224Napoli-Sporting Lisbona, scontri tra i tifosi in città: necessario l'intervento delle forze dell'ordine - Pomeriggio di scontri nel centro di Napoli nel giorno della partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Come scrive msn.com

napoli sporting scontri citt224Napoli-Sporting Lisbona, scontri tra tifosi in centro, esplosi colpi di pistola - Due gruppi di tifosi, del Napoli e dello Sporting Lisbona, sono entrati in contatto in via Melisurgo, nei pressi di piazza Municipio; esplosi alcuni colpi ... Da fanpage.it

