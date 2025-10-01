Napoli – Sporting scontri in centro città prima della partita | fermati sei napoletani

Scontri nel primo pomeriggio a Napoli a poche ore dalla partita di Champions tra i partenopei e lo Sporting Lisbona. Decine di tifosi azzurri, incappucciati, hanno assaltato i supporters portoghesi, molti dei quali fermi nei bar del centro tra piazza Municipio, via Marina e via Monteoliveto. A seguito dei tafferugli un tifoso straniero è stato ferito e sei napoletani sono stati fermati. Caos e paura tra cittadini e turisti presenti in strada. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

