In questi minuti spuntano le prime immagini dei momenti di tensione che ci sono stati tra alcuni ultras di Napoli e Sporting, prima della sfida di questa sera. Poco meno di tre ore e allo stadio Diego Armando Maradona sarà la volta di Napoli – Sporting Lisbona, match valido per la seconda giornata della League Phase di UEFA Champions League. L’attesa è stata macchiata nel pomeriggio da alcuni scontri tra ultras delle due compagini ( clicca qui per tutti i dettagli ). Ed è proprio in questi istanti che, sui social, stanno divenendo virali le immagini degli scontri. Ultime news Napoli, le IMMAGINI dello scontro tra ultras prima del match. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli – Sporting, scontri e tensioni tra ultras: il VIDEO