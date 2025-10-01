Napoli-Sporting? Pronto Spinazzola al posto dello squalificato Di Lorenzo De Bruyne è sereno

de Giovanni, Massimiliano Esposito, Carmine Esposito, Muselli, Petrazzuolo, Mignano e Mandato hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da GBT: NM LIVE – de Giovanni: “De Bruyne? Non c’è nessun caso, Champions? Lo Sporting è forte, non sarà un match facile per il Napoli, contro i portoghesi ed il Genoa bisogna vincere”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli-Sporting? Pronto Spinazzola al posto dello squalificato Di Lorenzo, De Bruyne è sereno

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

Scontri tra tifosi di Napoli e Sporting Lisbona prima della Champions Immagini dure che condanniamo ? ©? @NapoliNetworkX | profilo X #SSCNapoli #napolisporting #tifosi #CalcioinPillole - X Vai su X

Sporting ma non sono: BIGLIETTI PER PSV-NAPOLI IN VENDITA DAL 2 OTTOBRE Lo comunica la SSC Napoli attraverso il proprio sito: i tagliandi per il settore ospiti di Eindhoven saranno prenotabili dalle ore 15 del 2 ottobre ad un prezzo di 50€ Anche - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Sporting, le probabili formazioni della partita di Champions - Prima in casa in Champions, per il Napoli, impegnato mercoledì contro lo Sporting (diretta su Sky Sport Uno- Si legge su sport.sky.it

Napoli-Sporting, le ultime: Spinazzola recupera e giocherà a destra, Gutierrez confermato a sinistra - In vista della partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona, in programma questa sera alle ore 21:00, Conte ha definito gran parte della formazione, confermando alcuni titolari e recuperando ... gonfialarete.com scrive