Napoli-Sporting lo striscione della Curva B per la Palestina | Basta atrocità

Ilmattino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte speciale al Maradona, notte da celebrare anche per i tanti napoletani presenti cche hanno voluto mandare un messaggio forte. A Fuorigrotta è sold out per la sfida di Champions League. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli sporting lo striscione della curva b per la palestina basta atrocit224

© Ilmattino.it - Napoli-Sporting, lo striscione della Curva B per la Palestina: «Basta atrocità»

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

Ultras Napoli, vent'anni di Curva A: cori e fumogeni all'esterno del Maradona - Parte del tifo organizzato azzurro si è riunito nella serata di ieri all'esterno dello stadio Maradona per festeggiare l'anniversario del gruppo. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sporting Striscione Curva