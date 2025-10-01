Napoli Sporting Lisbona streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Champions League

Tpi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. NAPOLI SPORTING LISBONA STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 21 Napoli e Sporting Lisbona scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Napoli Sporting Lisbona in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio: Napoli Sporting Lisbona: dove vederla in tv. 🔗 Leggi su Tpi.it

napoli sporting lisbona streaming e diretta tv dove vedere la partita di champions league

© Tpi.it - Napoli Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

napoli sporting lisbona streamingNapoli-Sporting Lisbona oggi in diretta tv: dove vederla, streaming e svolta dopo la polemica su De Bruyne - Nella seconda giornata di Champions League 2025/26 i partenopei ospitano i lusitani: Amazon Prime Video, Sky o Now, canale e orario della partita ... Secondo libero.it

napoli sporting lisbona streamingNapoli-Sporting Lisbona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - 0), cercano il riscatto al Maradona contro i campioni di Portogallo ... Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sporting Lisbona Streaming