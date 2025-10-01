Napoli-Sporting Lisbona scontri tra tifosi | volano sedie in piazza Municipio Ferito un tifoso portoghese
Vigilia movimentata di Napoli-Sporting Lisbona di Champions League dal punto di vista dell’ordine pubblico: le due tifoserie - due gruppi composti di alcune decine di persone, almeno una trentina per parte - sono venute a contatto in via Melisurgo, in pieno centro, a pochi metri da piazza Municipio, dal porto e dalle strade più frequentate dai turisti. Tra i gruppi sono volate sedie e altri oggetti.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: napoli - sporting
Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte
| Violenti scontri tra i tifosi del #Napoli e dello Sporting Lisbona prima della gara di Champions League - X Vai su X
Sporting ma non sono: BIGLIETTI PER PSV-NAPOLI IN VENDITA DAL 2 OTTOBRE Lo comunica la SSC Napoli attraverso il proprio sito: i tagliandi per il settore ospiti di Eindhoven saranno prenotabili dalle ore 15 del 2 ottobre ad un prezzo di 50€ Anche - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Sporting Lisbona, scontri tra tifosi in centro, esplosi colpi di pistola - Due gruppi di tifosi, del Napoli e dello Sporting Lisbona, sono entrati in contatto in via Melisurgo, nei pressi di piazza Municipio; esplosi alcuni colpi ... Da fanpage.it
Scontri a Napoli prima del match contro lo Sporting Lisbona: intervengono le forze dell'ordine - Alcuni sostenitori portoghesi sono stati aggrediti a Piazza Municipio intorno all’ora di pranzo da u ... Lo riporta corrieredellosport.it