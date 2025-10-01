Napoli-Sporting Lisbona scontri tra tifosi | volano sedie in piazza Municipio Ferito un tifoso portoghese

Vigilia movimentata di Napoli-Sporting Lisbona di Champions League dal punto di vista dell’ordine pubblico: le due tifoserie - due gruppi composti di alcune decine di persone, almeno una trentina per parte - sono venute a contatto in via Melisurgo, in pieno centro, a pochi metri da piazza Municipio, dal porto e dalle strade più frequentate dai turisti. Tra i gruppi sono volate sedie e altri oggetti.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

