Napoli-Sporting Lisbona scontri tra tifosi in centro esplosi colpi di pistola

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due gruppi di tifosi, del Napoli e dello Sporting Lisbona, sono entrati in contatto in via Melisurgo, nei pressi di piazza Municipio; esplosi alcuni colpi di pistola, è intervenuta la Polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

