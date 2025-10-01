Al momento dell'intervento degli agenti, i tifosi si sono dispersi tra le strade limitrofe a quella in cui si stava verificando la rissa, con l'obiettivo di far perdere le proprie tracce. La situazione al momento è sotto controllo, ma non si esclude che prima dell'inizio della partita, prevista alle 21 di questa sera allo Stadio Maradona di Fuorigrotta, non si verifichino altri episodi simili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Napoli-Sporting Lisbona, scontri tra tifoserie: lanciate sedie e oggetti, 1 ferito