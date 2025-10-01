Napoli-Sporting Lisbona | probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

2anews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli-Sporting Lisbona rappresenta il ritorno in Champions League per il pubblico del Maradona: dopo le sconfitte con City e Milan, gli uomini di Conte cercano riscatto. Napoli-Sporting Lisbona Notte di Champions League per il Napoli. I partenopei affrontano oggi, mercoledì 1 ottobre, lo Sporting Lisbona – in diretta tv e streaming – allo stadio . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli sporting lisbona probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

© 2anews.it - Napoli-Sporting Lisbona: probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

napoli sporting lisbona probabiliNapoli-Sporting Lisbona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - 0), cercano il riscatto al Maradona contro i campioni di Portogallo ... Segnala tuttosport.com

napoli sporting lisbona probabiliNapoli-Sporting, le probabili formazioni della partita di Champions - Prima in casa in Champions, per il Napoli, impegnato mercoledì contro lo Sporting (diretta su Sky Sport Uno- Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sporting Lisbona Probabili