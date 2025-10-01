Napoli-Sporting Lisbona | orario probabili formazioni e dove vederla in tv
(Adnkronos) – Notte di Champions League per il Napoli. I partenopei affrontano oggi, mercoledì 1 ottobre, lo Sporting Lisbona – in diretta tv e streaming – allo stadio Maradona nella seconda giornata della massima competizione continentale. All'esordio nel torneo la squadra di Conte è stata battuta all'Etihad dal Manchester City di Guardiola, che si è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: napoli - sporting
Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte
?#Sporting Lisbona, niente conferenza stampa a Napoli per la Champions: ecco perché è saltata - X Vai su X
L'Eav ha comunicato che in occasione della partita di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona, in programma mercoledì 1 ottobre, saranno disposti dei prolungamenti degli orari di servizi ferroviari sulla tratta Montesanto-Bagnoli e dei treni straordinar - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Sporting Lisbona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - 0), cercano il riscatto al Maradona contro i campioni di Portogallo ... Da tuttosport.com
Napoli-Sporting, le probabili formazioni, orario, dove vederla in TV - Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Riporta football-magazine.it