Napoli-Sporting Lisbona | orario formazioni e diretta TV della sfida di Champions League

Dayitalianews.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una notte europea per il Napoli. Oggi, mercoledì 1 ottobre, alle ore 21:00, lo Stadio Diego Armando Maradona sarà teatro della seconda giornata di Champions League, con il Napoli che ospiterà lo Sporting Lisbona. La squadra di Antonio Conte cerca riscatto dopo il difficile avvio: gli azzurri hanno perso 2-0 contro il Manchester City all’esordio europeo e arrivano dal k.o. di campionato contro il Milan (2-1 a San Siro). Dall’altra parte, lo Sporting si presenta in buona forma: i portoghesi hanno battuto il Kairat Almaty nel primo turno di Champions e hanno vinto anche in campionato contro l’ Estoril. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

napoli sporting lisbona orario formazioni e diretta tv della sfida di champions league

© Dayitalianews.com - Napoli-Sporting Lisbona: orario, formazioni e diretta TV della sfida di Champions League

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

napoli sporting lisbona orarioNapoli-Sporting Lisbona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - 0), cercano il riscatto al Maradona contro i campioni di Portogallo ... Si legge su tuttosport.com

Napoli-Sporting Lisbona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sporting Lisbona Orario