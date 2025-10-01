ABBONATI A DAYITALIANEWS Una notte europea per il Napoli. Oggi, mercoledì 1 ottobre, alle ore 21:00, lo Stadio Diego Armando Maradona sarà teatro della seconda giornata di Champions League, con il Napoli che ospiterà lo Sporting Lisbona. La squadra di Antonio Conte cerca riscatto dopo il difficile avvio: gli azzurri hanno perso 2-0 contro il Manchester City all’esordio europeo e arrivano dal k.o. di campionato contro il Milan (2-1 a San Siro). Dall’altra parte, lo Sporting si presenta in buona forma: i portoghesi hanno battuto il Kairat Almaty nel primo turno di Champions e hanno vinto anche in campionato contro l’ Estoril. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli-Sporting Lisbona: orario, formazioni e diretta TV della sfida di Champions League