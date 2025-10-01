Napoli-Sporting Lisbona oggi in Champions League | probabili formazioni pronostico e dove vederla in tv

Il Napoli è chiamato alla rivincita questa sera in Champions League dopo la sconfitta all’esordio in casa del Manchester City. La squadra di Antonio Conte, alle ore 21, ospita al ‘ Maradona ‘ lo Sporting Lisbona, forte dei tre punti conquistati alla prima giornata contro i kazaki del Kairat Almaty. I portoghesi, inoltre, sono secondi nella Primeira Liga con 18 punti, alle spalle del Porto e davanti al Benfica del neo-tecnico José Mourinho. Gli azzurri, invece, sono primi in Serie A, a quota 12 punti, alla pari con Milan e Roma. Conte: “Sporting avversario di livello ma anche noi lo siamo”. “Lo Sporting Lisbona è una squadra che si contende sistematicamente il campionato con Porto e Benfica, è di primo livello, di prima fascia, l’ho affrontata anche col Tottenham nel girone e sono rimasti tanti calciatori di quella squadra ed hanno accumulato esperienza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

