Napoli-Sporting Lisbona le pagelle | Hojlund-De Bruyne asse vincente

Napolitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Napoli-Sporting Lisbona 2-1:Milinkovic Savic 7Spinazzola 7.5, Beukema 6, Juan Jesus 7, Gutierrez 6.5Politano 5, Anguissa 6, Lobotka 6, De Bruyne 8, McTominay 5.5Hojlund 8Neres 6, Lang 6, Gilmour 6, Olivera 6, Lucca svConte 6.5Makkelie 5. IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: De Bruyne. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

napoli sporting lisbona pagellePagelle Napoli-Sporting Lisbona: Hojlund indimenticabile (8) De Bruyne straordinario (7,5), Spinazzola determinante (7) - Decide una doppietta di Hojlund in entrambi i casi su assist di De Bruyne ... Secondo corriere.it

napoli sporting lisbona pagellePAGELLE NM – Napoli-Sporting Clube de Portugal, i voti di Petrazzuolo: “8.5 a Hojlund, 8 a De Bruyne” - 1), 2° turno di Champions League, ecco le pagelle di “Napoli Magazine”. Lo riporta napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sporting Lisbona Pagelle