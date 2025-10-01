Napoli-Sporting Lisbona Conte | Vittoria che deve darci forza e morale

Napolitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ho visto una prestazione da squadra, che nonostante le difficoltà e l'emergenza, visto che rispetto alla difesa dell'anno scorso mancavano tutti. Questo deve dare ancora più forza ai ragazzi. Lavorando come stiamo facendo, con questo spirito, abbiamo la possibilità di fare bene come abbiamo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

napoli sporting lisbona conteConte: "De Bruyne è diverso dagli altri, ma certe cose le pretendo da tutti. Napoli più maturo" - Il tecnico salentino commenta la vittoria conquistata contro lo Sporting. tuttosport.com scrive

napoli sporting lisbona conteNapoli-Sporting Lisboa, De Bruyne: “Nessun problema con Conte, stiamo migliorando” - Al termine del match tra Napoli e Sporting Lisbona, Kevin De Bruyne ha commentato l’esito del match ai microfoni di Sky Sport. Secondo gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sporting Lisbona Conte