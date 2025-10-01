Napoli-Sporting Lisbona Champions League 01-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Scott McTominay può colpire
Il Napoli va a caccia di una reazione dopo il ko contro il Milan e spera di ottenerla in Champions League, dove deve ospitare lo Sporting Lisbona al Maradona. La formazione partenopea è reduce da una serie di gare non proprio all'altezza, a partire dal debutto nella massima competizione europea col ko contro il Manchester.
Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte
LIVE Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: partita già fondamentale
Champions League dove vedere in tv Villarreal-Juventus e Napoli-Sporting Lisbona - La Juve deve vincere per non perdere terreno in classifica.